Мишустин: На границе завершили оборудование оборонительных сооружений

В приграничных регионах России полностью завершено оборудование тысяч оборонительных сооружений. Об этом 19 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.



«Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территории приграничных районов и новых субъектов», — сказал Мишустин (цитата по ТАСС). По словам премьера, были выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотникам.