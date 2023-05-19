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    Мишустин: На границе завершили оборудование оборонительных сооружений

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    В приграничных регионах России полностью завершено оборудование тысяч оборонительных сооружений. Об этом 19 мая заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

    «Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территории приграничных районов и новых субъектов», — сказал Мишустин (цитата по ТАСС). По словам премьера, были выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотникам.

    С осени ряд руководителей приграничных регионов показывали, как строятся оборонительные укрепления. К примеру, глава Белгородской области Вячеслав Гладков публиковал снимки «засечной черты». О возведении фортификационных укреплений на севере Крыма рассказывал и глава республики Сергей Аксенов. По его словам, при их строительстве применялись нестандартные подходы и решения с учетом опыта боевых действий в ходе СВО.

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