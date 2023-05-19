Больше полусотни ДТП за 15 дней. ГИБДД рассказала о майских авариях с мотоциклами в Петербурге и области

Всего за полмесяца — с начала и до 15 мая 2023 года — на территории Петербурга и Ленинградской области зафиксировали 56 ДТП с участием различной мототехники. Это без аварий с квадроциклами и подобной им техникой. За 15 дней в мото-ДТП погибли двое, еще 60 человек, в том числе пятеро детей, получили травмы различной степени тяжести.



Самый частый вид ДТП с участием мотоциклов — столкновение транспортных средств. Таких случаев за первую половину мая произошло 35, сообщает 19 мая пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В них был один погибший, а травмы получили 35 человек, включая троих детей. Основными причинами аварий становились несоблюдение очерёдности проезда (21 ДТП), несоответствие скорости условиям (12 ДТП) и нарушение правил расположения транспорта на проезжей части (9 ДТП). Помимо этого в 15 случаях водители не имели прав или соответствующей категории, в 13 авариях байкеры нарушали правила применения мотошлема, а в семи случаях транспортное средство оказывалось незарегистрированным.