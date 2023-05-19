Песков назвал демографическую ситуацию в России очень тяжелой

Россия находится в очень тяжелом положении с точки зрения демографии. Исправление ситуации в этой области является одной из приоритетных тем для правительства, заявил 19 мая на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его словам, демография — это то, «где у нас пока не получается». Власти, как отметил Песков, принимают все меры для улучшения ситуации, но они пока не дают желаемого результата, поскольку подобная работа рассчитана на длительное время и «волшебной таблетки» быть не может.



Говоря о причинах сложившейся ситуации, представитель Кремля упомянул так называемые демографические ямы в истории России: демографическая яма, связанная с Великой Отечественной войной, демографическая яма, связанная с 1990-ми годами. Наложение этих ям, по его словам, и привело к ситуации последнего десятилетия. Он добавил, что у происходящих демографических процессов есть определенная инерция.

