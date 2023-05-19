Похитители наркотиков из холодильника петербуржца, который пошел на них с гвоздодером, отправятся в колонию

В Петербурге вынесли приговор мужчинам, которые ворвались с пистолетом в чужую квартиру и унесли не только деньги, но и наркотики. Один получил 9 лет в колонии особого режима, другой — 10 лет строгого.
О подробностях дела 19 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. В зависимости от роли и степени участия двоих фигурантов признали виновными по ч. 3 ст. 162 («Разбой с угрозой насилия, применением оружия и незаконным проникновением в квартиру группой лиц по предварительному сговору»), ч. 3 ст. 30, п. «б», «в» ч. 3 ст. 229 («Покушение на хищение наркотиков в крупном размере с угрозой насилия группой лиц по предварительному сговору») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия»).
В декабре 2021 года мужчины ворвались в квартиру дома на Большой Пороховской, избили хозяина и, угрожая пистолетом, забрали 7 тысяч рублей наличными. Кроме того, они прихватили из холодильника пакет с наркотиками.
«Фонтанка» рассказывала, что потерпевший бросился в погоню за налетчиками, догнал их и стал бить гвоздодером. Очевидец сообщил о драке в полицию. Одному из злоумышленников понадобилась помощь медиков — его увезли на скорой.