В лесу под Екатеринбургом нашли тела супругов, пропавших неделю назад. Родные говорят, что пара от кого-то скрывалась

Тела молодой пары из Екатеринбурга обнаружили в лесу во время пробежки жители Верхней Пышмы 19 мая. По предварительной информации, смерть мужчины и женщины была ненасильственная, однако родственники погибших утверждают, что у семьи были проблемы. 25-летних мужа и жену близкие искали неделю, с тех пор как они вдвоем ушли из квартиры на Сортировке, пишет E1.RU.
Предварительно, происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
В региональном СК добавили, что тела умерших будут направлены на судмедэкспертизу, но пока сведений о том, что смерть мужчины и женщины наступила в результате противоправных действий, не имеется.
Родственница пары рассказала журналистам, что у супругов не было постоянной работы. Также они, по ее словам, от кого-то постоянно скрывались. Перед тем как исчезнуть, пара позвонила родным и сказала, где оставлена записка с виновными в их смерти.
У погибших осталось двое детей, которые находятся с бабушкой.