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    В лесу под Екатеринбургом нашли тела супругов, пропавших неделю назад. Родные говорят, что пара от кого-то скрывалась

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    Тела молодой пары из Екатеринбурга обнаружили в лесу во время пробежки жители Верхней Пышмы 19 мая. По предварительной информации, смерть мужчины и женщины была ненасильственная, однако родственники погибших утверждают, что у семьи были проблемы. 25-летних мужа и жену близкие искали неделю, с тех пор как они вдвоем ушли из квартиры на Сортировке, пишет E1.RU.

    Предварительно, происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

    В региональном СК добавили, что тела умерших будут направлены на судмедэкспертизу, но пока сведений о том, что смерть мужчины и женщины наступила в результате противоправных действий, не имеется.

    Родственница пары рассказала журналистам, что у супругов не было постоянной работы. Также они, по ее словам, от кого-то постоянно скрывались. Перед тем как исчезнуть, пара позвонила родным и сказала, где оставлена записка с виновными в их смерти.

    У погибших осталось двое детей, которые находятся с бабушкой.

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