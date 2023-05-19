В лесу под Екатеринбургом нашли тела супругов, пропавших неделю назад. Родные говорят, что пара от кого-то скрывалась

Тела молодой пары из Екатеринбурга обнаружили в лесу во время пробежки жители Верхней Пышмы 19 мая. По предварительной информации, смерть мужчины и женщины была ненасильственная, однако родственники погибших утверждают, что у семьи были проблемы. 25-летних мужа и жену близкие искали неделю, с тех пор как они вдвоем ушли из квартиры на Сортировке, пишет E1.RU.



Предварительно, происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

