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    Из Петербурга возобновят прямые рейсы в Иран

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    В начале лета из Петербурга вновь запустят прямой рейс в Тегеран, заявил замминистра туризма Ирана.

    Как сообщает ТАСС, на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 19 мая Али Асгар Шалбафиян рассказал, что в начале июня намечается возобновление прямого рейса Петербург — Тегеран, «который позволит российским туристам спокойно посещать Иран».

    Позднее он добавил, что безвизовые поездки в Россию групп из Ирана могут быть запущены этим летом — страны уже обменялись списками уполномоченных туроператоров. А визы в Иран, по его словам, для туристов из России, в том числе индивидуальных, должны быть отменены до сентября 2023 года. Кроме того, Россия и Иран достигли соглашений по использованию карт платежной системы «Мир», и осталось назначить срок запуска.

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