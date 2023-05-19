    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    773мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.04eur86.5

    Водителю автомобиля ограничили свободу за маневр на Синопской, лишивший байкера части стопы

    1189
    6 комментариев

    Прокуратура Петербурга

    В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, устроившему ДТП с мотоциклом в центре города позапрошлым летом. В аварии серьезно пострадал байкер. Его полет на тротуар попал на камеру.

    ДТП произошло 9 июля 2021 года на Синопской набережной. Подсудимый ехал на Cadillac XT5 по набережной со стороны моста Александра Невского в направлении проспекта Обуховской Обороны и, не убедившись в безопасности маневра, перестроился вправо в первую правую полосу, где столкнулся с попутным мотоциклом Suzuki, сообщает 19 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. На записи с камеры видно, что автомобиль повернул направо и подбил ехавший прямо байк. От удара мотоциклиста выкинуло на тротуар и протащило по нему.

    В результате аварии байкер получил тяжелые травмы, ему пришлось частично ампутировать левую стопу. Суд признал водителя «Кадиллака» виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), и приговорил к полутора годам ограничения свободы с лишением прав на два года. Также автомобилиста обязали выплатить потерпевшему 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. В качестве обеспечения исковых требований был наложен арест на его автомобиль.

    Приговор еще не вступил в законную силу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТП в ПетербургеДТПДТП с мотоцикломСуд
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close