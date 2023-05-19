Водителю автомобиля ограничили свободу за маневр на Синопской, лишивший байкера части стопы

Прокуратура Петербурга
В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, устроившему ДТП с мотоциклом в центре города позапрошлым летом. В аварии серьезно пострадал байкер. Его полет на тротуар попал на камеру.
ДТП произошло 9 июля 2021 года на Синопской набережной. Подсудимый ехал на
В результате аварии байкер получил тяжелые травмы, ему пришлось частично ампутировать левую стопу. Суд признал водителя «Кадиллака» виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (
Приговор еще не вступил в законную силу.