Водителю автомобиля ограничили свободу за маневр на Синопской, лишивший байкера части стопы

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, устроившему ДТП с мотоциклом в центре города позапрошлым летом. В аварии серьезно пострадал байкер. Его полет на тротуар попал на камеру.

ДТП произошло 9 июля 2021 года на Синопской набережной. Подсудимый ехал на Cadillac XT5 по набережной со стороны моста Александра Невского в направлении проспекта Обуховской Обороны и, не убедившись в безопасности маневра, перестроился вправо в первую правую полосу, где столкнулся с попутным мотоциклом Suzuki, сообщает 19 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. На записи с камеры видно, что автомобиль повернул направо и подбил ехавший прямо байк. От удара мотоциклиста выкинуло на тротуар и протащило по нему.