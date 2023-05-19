МРОТ опережающими темпами и реестр нуждающихся. Голикова — о планах по борьбе с бедностью

Минимальный размер оплаты труда в России в последующие годы будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом 19 мая заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.



По ее словам, это решение поддержано президентом и премьер-министром. Оно потребует «другой идеологии по заработной плате в бюджетной сфере» (цитата по «Коммерсанту»).



Вице-премьер сообщила, что за 2022 год уровень бедности вырос в Хакасии, Ингушетии, Адыгее и Тыве. Показателя по снижению бедности не достигли в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Северной Осетии—Алании, Коми, Оренбургской области и Ненецком автономном округе.

