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    МРОТ опережающими темпами и реестр нуждающихся. Голикова — о планах по борьбе с бедностью

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    Минимальный размер оплаты труда в России в последующие годы будет увеличиваться опережающими темпами. Об этом 19 мая заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.

    По ее словам, это решение поддержано президентом и премьер-министром. Оно потребует «другой идеологии по заработной плате в бюджетной сфере» (цитата по «Коммерсанту»).

    Вице-премьер сообщила, что за 2022 год уровень бедности вырос в Хакасии, Ингушетии, Адыгее и Тыве. Показателя по снижению бедности не достигли в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Северной Осетии—Алании, Коми, Оренбургской области и Ненецком автономном округе.

    В стране появится реестр нуждающихся граждан. Голикова рассказала, что он должен заработать с 1 января 2024 года. Его создадут совместно с налоговой службой, МВД и другими органами власти. Этот механизм позволит определить нуждающихся и соотнести данные, которые есть у Минтруда, с показателями Росстата. Она отметила, что это непростая задача, и срок ее реализации уже переносили, потому что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал.

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