В Москве наградили первых победителей Национальной премии интернет-контента ИРИ

Фото: Пресс-служба ИРИ Поделиться Поделиться





Первая часть церемонии награждения Национальной премии интернет-контента 2023 года ИРИ, на которой были названы победители в 16 номинациях, прошла в культурном центре «Зотов» в Москве 18 мая.

Церемонию вели актер Глеб Калюжный и телеведущая Тутта Ларсен. Голосом премии стал актер Сергей Бурунов, который обратился к гостям церемонии через VK-звонки, сообщает пресс-служба ИРИ.



В тематической номинации «Делая мир лучше» победил социально-познавательный проект о важности связи между поколениями «Дедсад». «Лучшим короткометражным фильмом» признана лента «Чернильное море». Мультиформатный проект «Крах однополярного мира» стал «Лучшим спецпроектом интернет-СМИ». Собравший миллионы просмотров ролик политолога Никиты Томилина «Время переезжать в Россию» победил в категории «Лучший вирусный контент». «Лучшим анимационным проектом» назван мультсериал «Про Миру и Гошу», посвященный отношениям внутри семьи.

Клип Басты «Верю в тебя» стал лучшим в номинации «Лучший музыкальный клип». «Лучшим подкастом» признан проект для детей «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем», посвященный вопросам мироздания, истории, культуры и религии.

Набравшее несколько миллионов просмотров в «ВК Клипах» онлайн-шоу «Учитель года» о буднях молодого педагога получило первое место в номинации «Лучший проект в вертикальном формате».

В категории «Лучший видеоконтент до 3-х минут» отмечен социальный ролик «Это не детство, если нет семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра», озвученный Сергеем Безруковым.



Актер, режиссер и художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский был отмечен в специальной номинации «Быть Человеком» за вклад в развитие социально значимого контента в России.

В номинации «Наука в фокусе», учрежденной совместно с АНО «Национальные приоритеты», победило цифровое шоу для молодой аудитории «Точка науки».

«За бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей» отметили онлайн-контент Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» в специальной номинации «Великий могучий».



Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк «ПМЖейсон» стал первым в номинации «Первопроходцы». Лучшим проектом о развитии предпринимательства и деловой активности в специальной категории «Люди дела» стало стартап-шоу о бизнесе «Еще не вечер», в котором предприниматели старшего возраста представляют свои деловые идеи инвесторам и зрителям.

Фотограф-путешественник, автор сообщества «В поисках света» Александр Мазуров стал победителем в специальной номинации VK «Открываем Россию» за «популяризацию культурного наследия народов Севера».



Победу в специальной номинации «Конструируя новую реальность» с Центром «Зотов» присудили проекту «Музыкальное измерение» (Дюрер, Морозов, Дягилев) оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса, который состоялся по инициативе банка ВТБ.

Поздравить награжденных приехали лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, рэпер Звонкий и молодые исполнители из Луганска — певица Романтика и ансамбль ParadiZ. Гостями мероприятия стали представители государственных структур, крупнейших медиакомпаний страны, артисты, музыканты, журналисты, блогеры.



Вторая часть церемонии, на которой награды вручат еще 20 победителям, пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В этот день станут известны победители в 13 основных и тематических номинациях: «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный проект», «Лучший журналистский проект в интернете», «Лучший Телеграм-канал», «Лучший музыкальный трек», «Лучший блог», «Дебют года», «Международный успех», «Социальный интернет-триггер», «Герои нашего времени», «Сохраняя историческую память», «Просвещение и образование». Также станут известны обладатели призов в 7 специальных категориях.

