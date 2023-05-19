В Петербурге нашли предполагаемого серийного карманника, падкого на смартфоны молодых мужчин

За несколько дней шестеро мужчин в центре Петербурга лишились смартфонов. Предполагаемый виновник уже задержан — полиция проверяет, не причастен ли он к другим пропажам вещей. Были возбуждены уголовные дела о краже, сообщает 19 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.



Заявления от потерпевших поступили с 29 апреля по 1 мая, причем все мужчины были молодые: от 23 до 45 лет. Они заявили, что кто-то вытащил смартфоны из карманов одежды — на Невском проспекте, улицах Жуковского, Маяковского и Кирочной.

