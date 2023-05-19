Итальянец пытался вывезти из России в Финляндию старинные книги, изданные в монастырской типографии

На Выборгской таможне в багаже итальянца, который ехал на автобусе из России в Финляндию, нашлись интересные вещи. Это были книги, некоторым из которых исполнилось больше ста лет.
Пресс-служба СЗТУ
Снимки произведений 19 мая публикует пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Речь идет о книгах «Чтецъ декламаторъ / Антологiя современной поэзiи / том IV, изд. II, 1912» и «Устав», изданных в типографии Почаевского монастыря.
Представитель таможенного поста «Торфяновка» отметил, что такие вещи нельзя вывозить за границу без разрешительных документов — это культурные ценности, созданные сто и более лет назад. В отношении 26-летнего итальянца составили протокол по