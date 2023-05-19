    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    773мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.04eur86.5

    Итальянец пытался вывезти из России в Финляндию старинные книги, изданные в монастырской типографии

    2185
    7 комментариев
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
    ПоделитьсяПоделиться

    На Выборгской таможне в багаже итальянца, который ехал на автобусе из России в Финляндию, нашлись интересные вещи. Это были книги, некоторым из которых исполнилось больше ста лет.

    Пресс-служба СЗТУ

    Снимки произведений 19 мая публикует пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Речь идет о книгах «Чтецъ декламаторъ / Антологiя современной поэзiи / том IV, изд. II, 1912» и «Устав», изданных в типографии Почаевского монастыря.

    ПоделитьсяПоделиться

    Представитель таможенного поста «Торфяновка» отметил, что такие вещи нельзя вывозить за границу без разрешительных документов — это культурные ценности, созданные сто и более лет назад. В отношении 26-летнего итальянца составили протокол по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — за недекларирование товаров.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close