Школьница получила серьёзные травмы в ДТП на тихой улице в Коломягах

Аккуратная женщина-водитель сбила девочку, ехавшую на велосипеде, в Приморском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 19 мая.
ДТП произошло вчера около 8:55 в малоэтажном районе Коломяги на улице 3-я линия 1-й половины. 36-летняя женщина на «КИА» ехала в сторону Солунской улицы, а 16-летняя десятиклассница пересекала нерегулируемый перекрёсток на велосипеде. Девушка получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом лодыжки и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Про водителя известно, что она к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.