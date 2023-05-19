Утренний марафон на «Выборгской». На этот раз её закрыли позже обычного

Cтанцию «Выборгская» 19 мая закрыли на вход позже обычного — в 8:44. Причина всё та же — увеличения пассажиропотока. Метрополитен, как обычно, просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».

«Выборгскую» закрывают по утрам начиная с 20 апреля, после начала ремонта эскалаторов. На спуск и подъём остались по одному. Обычно станцию закрывают около 8:40 и даже чуть раньше, но в последние дни это происходит немного позже, то есть всё больше людей успевает проскочить до закрытия.

UPD: С 8:57 станция работает в обычном режиме.