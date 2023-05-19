    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-з

    773мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.04eur86.5

    Утренний марафон на «Выборгской». На этот раз её закрыли позже обычного

    1165
    3 комментария

    Cтанцию «Выборгская» 19 мая закрыли на вход позже обычного — в 8:44. Причина всё та же — увеличения пассажиропотока. Метрополитен, как обычно, просит пользоваться соседними станциями: «Лесная» и «Площадь Ленина».

    «Выборгскую» закрывают по утрам начиная с 20 апреля, после начала ремонта эскалаторов. На спуск и подъём остались по одному. Обычно станцию закрывают около 8:40 и даже чуть раньше, но в последние дни это происходит немного позже, то есть всё больше людей успевает проскочить до закрытия.

    UPD: С 8:57 станция работает в обычном режиме.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МетроМетро Петербурга
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close