Треш-стример из Волгограда задержан после шоу с окровавленной девушкой и пистолетом в прямом эфире

31-летний житель Волгограда задержан после проведенного треш-стрима, в ходе которого он издевался над 18-летней девушкой. Видео разлетелось по соцсетям 18 мая. Как отмечает портал V1, задержанный — сын умершего в 2013 году депутата Волгоградской гордумы.

Во время стрима мужчина избивает девушку, материт и приставляет дуло пистолета к ее голове. Себя Анатолий (так зовут блогера) называет богом и Иисусом, остальных — Люциферами. Логике его слова не поддаются, все, что он произносит в кадре, похоже на бред сумасшедшего. Все это длится около трех часов.