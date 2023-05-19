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    Треш-стример из Волгограда задержан после шоу с окровавленной девушкой и пистолетом в прямом эфире

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    31-летний житель Волгограда задержан после проведенного треш-стрима, в ходе которого он издевался над 18-летней девушкой. Видео разлетелось по соцсетям 18 мая. Как отмечает портал V1, задержанный — сын умершего в 2013 году депутата Волгоградской гордумы.

    Во время стрима мужчина избивает девушку, материт и приставляет дуло пистолета к ее голове. Себя Анатолий (так зовут блогера) называет богом и Иисусом, остальных — Люциферами. Логике его слова не поддаются, все, что он произносит в кадре, похоже на бред сумасшедшего. Все это длится около трех часов.

    В региональном ГУ МВД уже начали проверку. У стримера изъяли травматический пистолет, девушку госпитализировали.

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