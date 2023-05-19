Дискаунтеры под прицелом. Что ждет «магазины для экономных»

Сразу несколько поставщиков и производителей продуктов питания, работающих в Северо-Западном регионе, рассказали об ужесточении закупочной политики крупных сетей. Дело в том, что федеральные игроки, в первую очередь «Магнит» и «Пятерочка» (входит в Х5 Retail Group), стали пристальнее, чем раньше, мониторить цены в дискаунтерах. Выбор для поставщиков невелик: снижать цены или не работать с «магазинами для экономных». Подробнее о том, что это означает для рынка и какой выход могут предложить эксперты, читайте в наших карточках.
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