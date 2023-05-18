Троих тихвинцев подозревают в растлении девочек-подростков после совместного употребления наркотиков

В Тихвине случайно вскрылось гнездо разврата, где взрослые мужчины якобы употребляли с несовершеннолетними девочками наркотики, а затем совершали действия сексуального характера. Об этом 18 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Началось все с того, что в четверг в полицию обратился 42-летний местный житель, который рассказал, что его 14-летняя дочь ведет себя неадекватно. А 17 мая он узнал, что она употребляла наркотики со взрослыми мужчинами. Отец сразу же решил об этом рассказать сотрудникам правоохранительных органов.
«Сотрудники уголовного розыска установили, что девочки с двумя другими подружками-сверстницами попали под влияние троих взрослых мужчин, которые вовлекали их в течение нескольких месяцев в употребление синтетического наркотика, после чего совершали с девочками действия сексуального характера», — рассказали в главке полиции.
Подозреваемые задержаны и переданы в следственные органы. Известно, что двум мужчинам 25 лет, а третьему 40.