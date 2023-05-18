    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, зап

    769мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.04eur86.5

    Троих тихвинцев подозревают в растлении девочек-подростков после совместного употребления наркотиков

    640
    2 комментария

    В Тихвине случайно вскрылось гнездо разврата, где взрослые мужчины якобы употребляли с несовершеннолетними девочками наркотики, а затем совершали действия сексуального характера. Об этом 18 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Началось все с того, что в четверг в полицию обратился 42-летний местный житель, который рассказал, что его 14-летняя дочь ведет себя неадекватно. А 17 мая он узнал, что она употребляла наркотики со взрослыми мужчинами. Отец сразу же решил об этом рассказать сотрудникам правоохранительных органов.

    «Сотрудники уголовного розыска установили, что девочки с двумя другими подружками-сверстницами попали под влияние троих взрослых мужчин, которые вовлекали их в течение нескольких месяцев в употребление синтетического наркотика, после чего совершали с девочками действия сексуального характера», — рассказали в главке полиции.

    Подозреваемые задержаны и переданы в следственные органы. Известно, что двум мужчинам 25 лет, а третьему 40.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьМВДНаркотикиДействия сексуального характера
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close