Троих тихвинцев подозревают в растлении девочек-подростков после совместного употребления наркотиков

В Тихвине случайно вскрылось гнездо разврата, где взрослые мужчины якобы употребляли с несовершеннолетними девочками наркотики, а затем совершали действия сексуального характера. Об этом 18 мая сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Началось все с того, что в четверг в полицию обратился 42-летний местный житель, который рассказал, что его 14-летняя дочь ведет себя неадекватно. А 17 мая он узнал, что она употребляла наркотики со взрослыми мужчинами. Отец сразу же решил об этом рассказать сотрудникам правоохранительных органов.