Потоп в Италии: 11 человек погибли и 20 000 вынуждены покинуть свои дома

В Италии минимум 11 человек погибли и 20 000 остались без крыши над головой в результате самого сильного за 100 лет наводнения, сообщает 18 мая The Guardian. Под ударом стихии оказался огромный регион Эмилия-Романья. Одна из самых больших областей Италии. 23 реки вышли из берегов, зафиксировано 280 оползней.
Среди погибших пожилая пара, которая захлебнулась прямо в своём доме в поселке Кава. Люди не смогли выбраться из здания. Соседи слышали их крики, пытались помочь, но безуспешно.
Глава региона Эмилия-Романья Стефано Бонччини сравнил последствия наводнения с разрушительным землетрясением 2012 года, тогда погибли 28 человек. «Ущерб составит несколько миллиардов евро», — сказал он в интервью телеканалу Rai 3. Накануне стало известно, что «Формула 1» отказалась проводить Гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле в этот уик-энд в связи с происходящим.
За две недели в Эмилии-Романье выпала шестимесячная норма осадков, пишет The Guardian. По словам экспертов, перед началом потопа районы северной Италии страдали от засухи. Жара высушила землю, снизив ее способность впитывать воду. Потом начались дожди, и это стало катастрофой.