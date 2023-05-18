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    Мэйби Бэйби приглашает петербуржцев посетить Мэйбиленд

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    Бывшая участница популярной (и скандальной) группы «Френдзона» Виктория Лысюк, гораздо более известная как Мэйби Бэйби, в своем сольном творчестве будто бы даже более успешна, чем в составе бэнда. У певицы намечен масштабный тур «Мэйбиленд 2.0», одной из первых остановок которого станет Петербург. Шоу состоится в клубе «Аврора» 21 мая (12+).

    Фото: /vk.com/frendbaby
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    Яркие образы и немного хулиганства — так можно охарактеризовать сольную Мэйби Бэйби. По сути, изменений после распада «Френдзоны» произошло не так уж много, кроме того, что теперь у певицы особенно силен girl-power-посыл: молодая, красивая и успешная артистка поет о том, что она молодая, красивая и успешная.

    «Мэйби Бэйби — рэп-икона, это не приколы», — поет Виктория в своем хите «Похрюкай» и эти слова сегодня звучат вполне правдоподобно. Признанного властями РФ иноагентом Моргенштерна* и Инстасамки на отечественных сценах нет, да и многие другие голоса поколения звучат нынче далеко, так что Мэйби Бэйби вполне может занять освободившуюся нишу, тем более, что ее сценический образ у молодежи в представлении не нуждается.

    Пока что у певицы всего один полноформатный альбом и множество синглов, так что на концерте вы услышите почти весь репертуар Мэйби Бэйби.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    **Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

    Фото: /vk.com/frendbaby

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