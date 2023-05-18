Володин: Время английского языка ушло — это мертвый язык

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский мертвым языком, время которого ушло. Об этом 18 мая сообщает РИА Новости.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло», — сказал Володин.

Так он прокомментировал выступление представителя КНР на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, который использовал русский язык.

Также Володин привел в пример Индию, которая вернула «себе право говорить на своем родном языке». Он отметил, что страна решает вопросы своего суверенитета, стала пятой экономикой в мире. «А колонизаторы, Англия, с этого пятого места спустились вниз», — добавил спикер Госдумы РФ (цитата по ТАСС).