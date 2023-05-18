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    Володин: Время английского языка ушло — это мертвый язык

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал английский мертвым языком, время которого ушло. Об этом 18 мая сообщает РИА Новости.

    «Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский — это мертвый язык. Все, время ушло», — сказал Володин.

    Так он прокомментировал выступление представителя КНР на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, который использовал русский язык.

    Также Володин привел в пример Индию, которая вернула «себе право говорить на своем родном языке». Он отметил, что страна решает вопросы своего суверенитета, стала пятой экономикой в мире. «А колонизаторы, Англия, с этого пятого места спустились вниз», — добавил спикер Госдумы РФ (цитата по ТАСС).

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    Вячеслав ВолодинАнглийский язык
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