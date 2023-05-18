Петербурженка потратила более миллиона на воображаемую семью. Суд обязал вернуть ей деньги

Московский районный суд Петербурга вынес приговор аферистке, обманувшей пожилую приятельницу. Та два года оказывала материальную поддержку ей и родне и успела оплакать смерть двух детей — такую же выдуманную.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 18 мая, виновной в мошенничестве в особо крупном размере признана Умида Солиева. С богатой фантазией, но пустым счетом, она свела знакомство с немолодой петербурженкой без финансовых проблем и неоднократно пользовалась ее добротой и деньгами.

