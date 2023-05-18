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    Петербурженка потратила более миллиона на воображаемую семью. Суд обязал вернуть ей деньги

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    Московский районный суд Петербурга вынес приговор аферистке, обманувшей пожилую приятельницу. Та два года оказывала материальную поддержку ей и родне и успела оплакать смерть двух детей — такую же выдуманную.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов города 18 мая, виновной в мошенничестве в особо крупном размере признана Умида Солиева. С богатой фантазией, но пустым счетом, она свела знакомство с немолодой петербурженкой без финансовых проблем и неоднократно пользовалась ее добротой и деньгами.

    Безвозмездная помощь подруге до июля 2019 года осталась за рамками уголовного дела. В материалах два года до осени 2021-го, когда Солиева придумывала родню и беды. Начала с раненного ножом на службе в ФСБ брата Алика.

    Деньги на его лечение просила под обещание вернуть сначала от своего имени, а потом имитируя мужской голос в телефонных разговорах. Оправившись от ран, «Алик» нуждался в средствах, чтобы поймать особо опасных преступников, получить премию и наконец расплатиться с благодетельницей. От выслеживания ОПГ отвлекла болезнь, а потом и смерть сына. Всё это тоже требовало денег. Как и переезд оставшихся детей в Петербург.

    С последним будто бы помогали братья, а на деле — петербурженка, с которой Солиева говорила уже как Андрей. Деньги перечислялись также на лечение, транспортировку тела и похороны в родном Узбекистане якобы умершего сына самой Солиевой.

    Следствие выяснило, что из родни у фигурантки есть мать, сестра и живой сын. Именно на их счета ушли более 1,1 миллиона рублей.

    Женщине назначили 2 года и 1 месяц в колонии и отпустили — наказание она отбыла в следственном изоляторе. На свободу она вышла в долгах. Суд до копейки взыскал деньги, которые перечисляла доверчивая приятельница.

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