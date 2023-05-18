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    Против Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии

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    В отношении лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили протокол по административной статье о дискредитации ВС РФ. СМИ обратили на это внимание 18 мая.

    В картотеке Тверского райсуда Москвы действительно есть дело, зарегистрированное в эту же дату. Как лицо, привлекаемое по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ, указан Гребенщиков Б.Б. Материалы находятся у судьи.

    Год назад в СМИ распространялись сообщения о том, что Гребенщиков якобы пожертвовал Украине 12 миллионов евро. Музыкант опроверг это в беседе с РБК, уточнив, что у него никогда и не было таких денег. Это произошло после того, как Гребенщиков рассказал в интервью израильскому телеканалу о своем выступлении на фестивале в Берлине. По его словам, мероприятие, в котором участвовали и другие исполнители, «худо-бедно» собрало именно такую сумму, и деньги «пошли на помощь Украине».

    В декабре член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил журналистам, что попросит Следственный комитет проверить Гребенщикова на дискредитацию армии и содействие терроризму.


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