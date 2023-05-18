Собянин объявил в районах Москвы карантин из-за птичьего гриппа

Решение принято «в связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Орехово-Борисово Северное». Карантин введен на срок «до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага» птичьего гриппа.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Распоряжение об этом опубликовано 18 мая.

Ветеринарными правилами запрещается лечение заболевших птиц, посещение места очага заболевания посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего технологические операции, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц с целью получения продуктов питания, снятия пера и пуха с павших птиц, вывоз с территории продуктов птицеводства, вывоз кормов и инвентаря для всех видов животных, с которыми могли контактировать больные птицы, выгульное содержание птиц, закладка яиц на инкубацию, въезд и выезд транспортных средств, за исключением задействованных в ликвидации очага заражения.

Также на период карантина запрещается ввоз и вывоз инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов, выгульное содержание птиц, проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением птиц и животных других видов.



За последние 2 недели карантин из-за птичьего гриппа объявлялся в ряде регионов России: Смоленской области, Удмуртии, Камчатке, Республике Коми и Марий Эл.

