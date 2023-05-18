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    Таллин снял запрет на продление ВНЖ для некоторых российских студентов, врачей и учёных

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    Правительство Эстонии решило вывести из-под запрета на продление ВНЖ (вид на жительство) некоторых находящихся в стране ученых, врачей и студентов из России и Белоруссии. Об этом, как передаёт ТАСС, объявила 18 мая пресс-служба кабинета министров страны.

    «В санкционном режиме будет сделано узконаправленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Беларуси, которым будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в стране», — говорится в сообщении.

    Данная мера коснется только тех россиян и белорусов, которые прибыли в Эстонию до начала военной спецоперации и у которых есть документ о владении эстонским языком на уровне В2 (языковой экзамен не надо сдавать только академическим работникам). В общей сложности этим правом смогут воспользоваться 78 студентов, завершающих обучение, несколько десятков врачей с эстонскими лицензиями и трое сотрудников вузов.

    Напомним, власти Эстонии ограничили выдачу видов на жительство и учебных виз гражданам РФ в июле 2022 года, а в следующем месяце вообще перестали пускать россиян, даже с действующим эстонским шенгеном.


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