Таллин снял запрет на продление ВНЖ для некоторых российских студентов, врачей и учёных

Правительство Эстонии решило вывести из-под запрета на продление ВНЖ (вид на жительство) некоторых находящихся в стране ученых, врачей и студентов из России и Белоруссии. Об этом, как передаёт ТАСС, объявила 18 мая пресс-служба кабинета министров страны.
«В санкционном режиме будет сделано узконаправленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Беларуси, которым будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в стране», — говорится в сообщении.
Данная мера коснется только тех россиян и белорусов, которые прибыли в Эстонию до начала военной спецоперации и у которых есть документ о владении эстонским языком на уровне В2 (языковой экзамен не надо сдавать только академическим работникам). В общей сложности этим правом смогут воспользоваться 78 студентов, завершающих обучение, несколько десятков врачей с эстонскими лицензиями и трое сотрудников вузов.
Напомним, власти Эстонии ограничили выдачу видов на жительство и учебных виз гражданам РФ в июле 2022 года, а в следующем месяце вообще перестали пускать россиян, даже с действующим эстонским шенгеном.