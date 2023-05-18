Таллин снял запрет на продление ВНЖ для некоторых российских студентов, врачей и учёных

Правительство Эстонии решило вывести из-под запрета на продление ВНЖ (вид на жительство) некоторых находящихся в стране ученых, врачей и студентов из России и Белоруссии. Об этом, как передаёт ТАСС, объявила 18 мая пресс-служба кабинета министров страны.



«В санкционном режиме будет сделано узконаправленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Беларуси, которым будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в стране», — говорится в сообщении.

