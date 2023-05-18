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    «Оп, стоп»! В Красногвардейском районе хотят забрать смартфоны из рук пешеходов

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    Фото: телеграм-канал Пресс-секретаря Красногвардейского района
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    В Петербурге ищут новые способы снижения травматизма пешеходов, сообщает 18 мая пресс-служба Красногвардейского района. На пешеходных переходах установят предупреждающие аншлаги нового типа. По замыслу авторов идеи, таблички должны заставить горожан при приближении к «зебре» снять капюшон и наушники, а также отвести глаза от экрана смартфона.

    Эксперимент стартует 23 мая. Первые таблички установят на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении Ленской улицы и бокового проезда Индустриального проспекта. Новшество хотят протестировать на 10 перекрестках.

    Это совместный проект Межрегиональной общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО» и Дирекции по организации дорожного движения.

    По данным ГИБДД, за первые три месяца 2023 года в Петербурге произошло 352 ДТП с участием пешеходов. 16 человек погибли, 356 ранены. Ну а то, что сочетание «капюшон-наушники» является одной из частых причин гибели пешеходов при переходе через пути железной дороги, известно даже не специалистам.

    Фото: телеграм-канал Пресс-секретаря Красногвардейского района

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