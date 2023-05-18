«Айфон» больше не починить? Закрываются ли в Петербурге сервисы Apple

Несколько авторизованных сервисных центров Apple сообщили о прекращении работы в России, на продолжение деятельности одного из них собирают добровольные пожертвования с любителей культовой техники.



Авторизованные центры Apple McLabs в Москве и представительство B2X в Санкт-Петербурге с начала года прекратили свою деятельность. Об этом сообщается на официальных сайтах компаний. Московский АСЦ «Бробролаб» на своем сайте и вовсе объявил кампанию по сбору 6 млн рублей на продолжение деятельности.



На официальном сайте Apple при помощи поиска можно найти 6 авторизованных центров в Санкт-Петербурге и 10 в Москве. Но по рынку тут же пополз слух о скором прекращении работы всех небольших сервисов, которые не принадлежат крупным ритейлерам, о чем писали «Известия».

