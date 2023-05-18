«Айфон» больше не починить? Закрываются ли в Петербурге сервисы Apple

Несколько авторизованных сервисных центров Apple сообщили о прекращении работы в России, на продолжение деятельности одного из них собирают добровольные пожертвования с любителей культовой техники.
Авторизованные центры Apple McLabs в Москве и представительство B2X в Санкт-Петербурге с начала года прекратили свою деятельность. Об этом сообщается на официальных сайтах компаний. Московский АСЦ «Бробролаб» на своем сайте и вовсе объявил кампанию по сбору 6 млн рублей на продолжение деятельности.
На официальном сайте Apple при помощи поиска можно найти 6 авторизованных центров в Санкт-Петербурге и 10 в Москве. Но по рынку тут же пополз слух о скором прекращении работы всех небольших сервисов, которые не принадлежат крупным ритейлерам, о чем писали «Известия».
Эксперты назвали причины: нестабильные поставки комплектующих, увеличение стоимости ремонта и послегарантийного обслуживания. Сейчас компания Apple не поставляет запчасти в Россию напрямую, а распределяет их по сервисным центрам через компанию, расположенную в одной из прибалтийских стран.
В Петербурге авторизованные центры Apple опровергли слухи о своем скором закрытии и проблемах с гарантийным обслуживанием. «Фонтанка» обратилась за комментариями к представителям сервисов.
В одном из петербургских центров Brand Servise сообщили, что из услуг оставили на сегодняшний день только диагностику и также подтвердили проблемы с поставками запчастей для техники Apple. Если, например, ребенок пролил на ваш макбук сладкий чай, вам просто подтвердят это за 4000 рублей.
В центре Amos по-прежнему принимают технику на бесплатный гарантийный ремонт, в случае с телефонами обещают полную замену и называют срок до 1 месяца.
Проблем с обслуживанием не видят и в крупном сетевом ритейлере Re:store, технику принимают на сервисное обслуживание в любом магазине, конкретных сроков ремонта не называют.
В сервисных центрах iPort также называют срок от 10 дней, обещают либо замену комплектующих, либо замену техники, в зависимости от гарантийного случая.