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    «Айфон» больше не починить? Закрываются ли в Петербурге сервисы Apple

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    Несколько авторизованных сервисных центров Apple сообщили о прекращении работы в России, на продолжение деятельности одного из них собирают добровольные пожертвования с любителей культовой техники.

    Авторизованные центры Apple McLabs в Москве и представительство B2X в Санкт-Петербурге с начала года прекратили свою деятельность. Об этом сообщается на официальных сайтах компаний. Московский АСЦ «Бробролаб» на своем сайте и вовсе объявил кампанию по сбору 6 млн рублей на продолжение деятельности.

    На официальном сайте Apple при помощи поиска можно найти 6 авторизованных центров в Санкт-Петербурге и 10 в Москве. Но по рынку тут же пополз слух о скором прекращении работы всех небольших сервисов, которые не принадлежат крупным ритейлерам, о чем писали «Известия».

    Эксперты назвали причины: нестабильные поставки комплектующих, увеличение стоимости ремонта и послегарантийного обслуживания. Сейчас компания Apple не поставляет запчасти в Россию напрямую, а распределяет их по сервисным центрам через компанию, расположенную в одной из прибалтийских стран.

    В Петербурге авторизованные центры Apple опровергли слухи о своем скором закрытии и проблемах с гарантийным обслуживанием. «Фонтанка» обратилась за комментариями к представителям сервисов.

    В одном из петербургских центров Brand Servise сообщили, что из услуг оставили на сегодняшний день только диагностику и также подтвердили проблемы с поставками запчастей для техники Apple. Если, например, ребенок пролил на ваш макбук сладкий чай, вам просто подтвердят это за 4000 рублей.

    В центре Amos по-прежнему принимают технику на бесплатный гарантийный ремонт, в случае с телефонами обещают полную замену и называют срок до 1 месяца.

    Проблем с обслуживанием не видят и в крупном сетевом ритейлере Re:store, технику принимают на сервисное обслуживание в любом магазине, конкретных сроков ремонта не называют.

    В сервисных центрах iPort также называют срок от 10 дней, обещают либо замену комплектующих, либо замену техники, в зависимости от гарантийного случая.

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