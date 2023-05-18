Историк парфюмерии расскажет, какое отношение животные имеют к парфюмерии

Реклама с животными лучше запоминается, но фауна в рекламе еще и намекает на определенные свойства товара. Чайка — это свобода, которую получите с помощью такого-то турагентства; гепард — скорость, которую разовьете на таком-то авто. Образы животных активно используются в рекламе парфюма, хотя фауна, мягко говоря, не славится дивным ароматом. Подробности узнаем на лекции 22 мая в лектории Петропавловской крепости. 12+

Медовые нотки логично проиллюстрировать изображением пчелы. По той же логике на духах «с нотками мускуса» можно было бы смело печатать изображение кабарги — милого (и при этом клыкастого) оленевидного парнокопытного. Даже его латинское научное название переводится как «несущий мускус». В железах кабарги — один из самых дорогих продуктов животного происхождения: бурое вещество с острым древесно-земляным запахом. На счастье кабарги, в ХХ веке был изобретен синтетический мускус, который выполняет ту же задачу, что натуральный, — добавляет «тепла» и «чувственности» духам. А с чем ассоциируются «нотки амбры»? Вряд ли с секрецией, которая выделяется из пищевода кашалотов, а потом выбрасывается на берег в виде здоровенных комков.

