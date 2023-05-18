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    В Петербурге задержали мужчину, отрицавшего историческую реальность. Возбуждено дело

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    21 комментарий

    Житель Тверской области стал фигурантом уголовного дела в Петербурге. По версии следствия, в ожидании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он публично реабилитировал нацизм.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 мая, накануне в десять утра сотрудники уголовного розыска главка нагрянули в Тучков переулок, 11, и уехали в компании 54-летнего мужчины.

    Внимание силовиков к нему привлекла интернет-активность. Если точнее, то комментарии в соцсети «с элементами дискредитации и фальсификации, отрицающие события исторической реальности». По данным оперативников, гость из Тверской области писал их с администрируемого им профиля 3 мая, когда был в Кировском районе Ленобласти.

    Возбуждено дело о реабилитации нацизма (вторая часть статьи 354.1 УК). Подозреваемого отпустили под подписку, усложнив ему выход в Сеть — изъяты ноутбук и оба телефона.

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    Реабилитация нацизмаЗадержание
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    Комментарии 21

    Гость18 Мая 2023 в 16:42
    а ДОР можна отрицать?
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