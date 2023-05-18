В Петербурге задержали мужчину, отрицавшего историческую реальность. Возбуждено дело

Житель Тверской области стал фигурантом уголовного дела в Петербурге. По версии следствия, в ожидании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он публично реабилитировал нацизм.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 18 мая, накануне в десять утра сотрудники уголовного розыска главка нагрянули в Тучков переулок, 11, и уехали в компании 54-летнего мужчины.



Внимание силовиков к нему привлекла интернет-активность. Если точнее, то комментарии в соцсети «с элементами дискредитации и фальсификации, отрицающие события исторической реальности». По данным оперативников, гость из Тверской области писал их с администрируемого им профиля 3 мая, когда был в Кировском районе Ленобласти.

