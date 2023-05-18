Петербуржцам расскажут про землю русскую и покажут монолиты чужих стран

Почвы Новой Зеландии, или Мексики, или Китая — другие, это можно показать на монолитах, единых образцах почв с ненарушенным строением. Узнаем, какими уникальными особенностями обладают «земля русская» и земля иностранная, на экскурсии в Центральном музее почвоведения им. В. В. Докучаева 21 мая. 12+

Почвы в разных местах различаются уже хотя бы потому, что насекомые и черви в разных местностях обитают разные. А эти существа — почвообразователи. Они едят органический материал — листья, корни и другие остатки растений, переваривают и выделяют экскременты, которые становятся компонентом почвы. Какая-нибудь огромная многоножка-кивсяк вносит один, как говорится, вклад в состав почв, а тропический таракан — другой.

В музее есть образцы почв, привезенные самим Василием Докучаевым — человеком, который стал в принципе основоположником школы научного почвоведения и рассматривал почву как самостоятельное природное тело. Докучаев называл почву «зеркалом ландшафта», потому что уникальные особенности тех или иных почв — результат сочетания факторов, которое не повторяется в других местах. Специалист, взглянув на ландшафт, может в той или иной степени судить о том, какие почвы залегают на этой территории.

Почвовед-агрохимик Елена Чигалейчик расскажет, как «работает» почва (увидите, какой красивой она бывает), покажет монолиты из России, Новой Зеландии, Грузии, Болгарии, Мексики, Китая, а заодно — почвообразователей: живых мокриц, улиток, тараканов.



Идем на экскурсию «Почвы — зеркало ландшафта» в Музей почвоведения (Биржевой пр., д. 6, угол с наб. Макарова, д. 2). Подробности на странице проекта «Архэ» во «ВКонтакте». Начало в 15:00.



Александра Шеромова

