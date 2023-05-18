    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    767мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.76eur87.57

    Наука

    Петербуржцам расскажут про землю русскую и покажут монолиты чужих стран

    198
    обсудить

    Почвы Новой Зеландии, или Мексики, или Китая — другие, это можно показать на монолитах, единых образцах почв с ненарушенным строением. Узнаем, какими уникальными особенностями обладают «земля русская» и земля иностранная, на экскурсии в Центральном музее почвоведения им. В. В. Докучаева 21 мая. 12+

    Фото: soil-museum.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    Почвы в разных местах различаются уже хотя бы потому, что насекомые и черви в разных местностях обитают разные. А эти существа — почвообразователи. Они едят органический материал — листья, корни и другие остатки растений, переваривают и выделяют экскременты, которые становятся компонентом почвы. Какая-нибудь огромная многоножка-кивсяк вносит один, как говорится, вклад в состав почв, а тропический таракан — другой.

    В музее есть образцы почв, привезенные самим Василием Докучаевым — человеком, который стал в принципе основоположником школы научного почвоведения и рассматривал почву как самостоятельное природное тело. Докучаев называл почву «зеркалом ландшафта», потому что уникальные особенности тех или иных почв — результат сочетания факторов, которое не повторяется в других местах. Специалист, взглянув на ландшафт, может в той или иной степени судить о том, какие почвы залегают на этой территории.

    Почвовед-агрохимик Елена Чигалейчик расскажет, как «работает» почва (увидите, какой красивой она бывает), покажет монолиты из России, Новой Зеландии, Грузии, Болгарии, Мексики, Китая, а заодно — почвообразователей: живых мокриц, улиток, тараканов.

    Идем на экскурсию «Почвы — зеркало ландшафта» в Музей почвоведения (Биржевой пр., д. 6, угол с наб. Макарова, д. 2). Подробности на странице проекта «Архэ» во «ВКонтакте». Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

    Фото: soil-museum.ru/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close