В Петербурге предложили ввести доплаты для инвалидов боевых действий на Украине

В Петербурге предложили ввести ежемесячные доплаты для горожан, которые получили инвалидность в ходе боевых действий на Украине. Соответствующий законопроект о корректировке Социального кодекса города внесен на рассмотрение Заксобрания.
Инициатива предполагает, что инвалиды будут получать доплату к пенсии. Речь идет о горожанах, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации, заключили контракт (начиная с 24 февраля 2022 года) или были направлены в добровольческие формирования и в ходе боевых действий на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в зоне боевых действий получили увечья или травмы.
Согласно предложению, доплаты должны ежегодно индексироваться. Для I категории инвалидности доплата составит 7339 рублей, для II категории — 5143 рубля, для III категории — 3668 рублей в месяц.
Сколько именно в Петербурге на данный момент таких инвалидов, не указано. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что эти данные не являются общедоступными и не могут быть озвучены.
Авторы законопроекта — группа депутатов от «Единой России» Валерий Гарнец, Александр Ржаненков, Денис Четырбок и Константин Чебыкин.