В Петербурге предложили ввести доплаты для инвалидов боевых действий на Украине

В Петербурге предложили ввести ежемесячные доплаты для горожан, которые получили инвалидность в ходе боевых действий на Украине. Соответствующий законопроект о корректировке Социального кодекса города внесен на рассмотрение Заксобрания.



Инициатива предполагает, что инвалиды будут получать доплату к пенсии. Речь идет о горожанах, которые были призваны на военную службу в рамках мобилизации, заключили контракт (начиная с 24 февраля 2022 года) или были направлены в добровольческие формирования и в ходе боевых действий на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также в зоне боевых действий получили увечья или травмы.

