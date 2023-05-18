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    «Возникли трудности с гриппом птиц». Россельхознадзор предлагает присмотреться к чайкам на свалках

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    В Россельхознадзоре заявили, что в этом году в стране больше очагов птичьего гриппа, чем в прошлом. Беспокойство в этом вопросе вызывают чайки.

    В первую очередь надо уделить внимание скоплению чаек на свалках — там, где им нечем питаться, заявил 18 мая глава ведомства Сергей Данкверт на совещании с президентом РФ, посвященном сельскому хозяйству. По словам Данкверта, пока распространение гриппа идет исключительно через чаек.

    «Те места, которые недостаточно быстро культивируются, привлекают чаек. Среди домашних птиц там, где мы были, быстро купировали», — заявил он.

    Ранее случай заражения чайки высокопатогенным гриппом обнаружили в Коми, передает ТАСС. В районе очага, по данным агентства, ввели карантин, под наблюдение взяли жителей и птицеводческие предприятия. В Удмуртии ситуацию с распространением птичьего гриппа назвали напряженной: выявлено уже четыре очага, погибли сотни чаек. Сообщалось также, что из-за птичьего гриппа у чаек ввели карантин в Кировской области.


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