«Возникли трудности с гриппом птиц». Россельхознадзор предлагает присмотреться к чайкам на свалках

В Россельхознадзоре заявили, что в этом году в стране больше очагов птичьего гриппа, чем в прошлом. Беспокойство в этом вопросе вызывают чайки.



В первую очередь надо уделить внимание скоплению чаек на свалках — там, где им нечем питаться, заявил 18 мая глава ведомства Сергей Данкверт на совещании с президентом РФ, посвященном сельскому хозяйству. По словам Данкверта, пока распространение гриппа идет исключительно через чаек.



«Те места, которые недостаточно быстро культивируются, привлекают чаек. Среди домашних птиц там, где мы были, быстро купировали», — заявил он.

