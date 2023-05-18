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    В Екатеринбурге простились с погибшим в зоне боевых действий автором «Уральских пельменей»

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    Прощание с бардом и автором «Уральских пельменей» Игорем Истоминым прошло в похоронном зале при 24-й больнице Екатеринбурга 18 мая. В мае 2022 года он ушел добровольцем на специальную военную операцию и погиб еще прошлым летом. Родственники узнали о смерти Истомина не сразу, в течение полугода он считался пропавшим без вести, пишет E1.RU.

    Председатель правления свердловского студенческого отряда Лейла Расулова рассказала, что Игорь Истомин отправился в зону боевых действий, не сказав об этом ни жене, ни друзьям. Он сообщил, что едет работать на стройку, после чего пропал. Его друзья обращались во все военкоматы, отряды добровольцев, отправляли запросы и в итоге выяснили, что его нет в живых.

    Военный комиссар Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга Дмитрий Дядюшко на прощании сказал, что Игорь Истомин представлен к государственной награде, которую вручат его близким родственникам.

    У погибшего, которому был 51 год, остались жена и двое детей.

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