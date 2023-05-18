Васильевский остров обошел Петроградский район по спросу на премиум-жилье

За первый квартал года Василеостровский район занял первое место в городе как по объему проданных площадей жилья премиум-класса — 3134 кв. м, так и по числу сделок в сегменте — их было 53. Как отмечают аналитики GloraХ, предложение премиум-жилья в этой локации сейчас фактически вдвое меньше, чем в традиционном для сегмента Петроградском районе, но на уровне спроса это не сказывается.
По итогам квартала на долю Василеостровского района пришлось 39% от общего количества сделок в премиальных новостройках. На втором месте с долей в 38% расположился Петроградский район, где продали
По итогам 2022 года эта тройка выглядела несколько иначе — лидировал по объему спроса в премиум-новостройках Петроградский район, на втором месте был Василеостровский и на третьем — Центральный район.
По данным аналитиков компании, всего на рынке города сейчас идут продажи квартир в 17 строящихся премиальных объектах, из них восемь возводятся в Петроградском районе, четыре — в Василеостровском районе, два — в Московском районе и по одному в Центральном, Красногвардейском и Курортном районах.
— В последние годы мы видим тенденцию к появлению проектов премиум-класса в нетипичных для такого жилья районах, — прокомментировал Егор Федоров, коммерческий директор GloraX. — Этот тренд, вероятнее всего, получит свое развитие, так как площадок под застройку в престижных локациях города не так много. При этом в таких нетипичных районах формируется спрос со стороны клиентов с высоким уровнем дохода, желающих улучшить условия жизни, не меняя при этом привычную локацию. Стоимость квадратного метра в таких проектах становится более доступной при сохранении качественных характеристик и редких опций.