Васильевский остров обошел Петроградский район по спросу на премиум-жилье

За первый квартал года Василеостровский район занял первое место в городе как по объему проданных площадей жилья премиум-класса — 3134 кв. м, так и по числу сделок в сегменте — их было 53. Как отмечают аналитики GloraХ, предложение премиум-жилья в этой локации сейчас фактически вдвое меньше, чем в традиционном для сегмента Петроградском районе, но на уровне спроса это не сказывается.



По итогам квартала на долю Василеостровского района пришлось 39% от общего количества сделок в премиальных новостройках. На втором месте с долей в 38% расположился Петроградский район, где продали 3020 кв. м в сегменте, тройку замыкает Московский район с долей сделок 17%, или 1361 проданный кв. м .

