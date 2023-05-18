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    «День фехтовальщика» превратит Александровский сад в исторический ринг

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    Александровский сад на день переносится в прошлое: 21 мая прогуливающихся туристов и горожан там встретят фехтовальщики и танцоры, одетые по моде разных веков.

    Фото: vk.com/swordsday
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    В «День фехтовальщика» к 13.00 на площадке собираются ученики разных спортивных клубов и творческих студий, чтобы «выйти в свет», потренировать всё, выученное за год, а заодно приобщить к не самому стандартному спорту всех желающих. Такое фехтование — как правило, не спорт больших достижений. Тренируются участники скорее для себя, из любви к искусству и прошлым эпохам.

    В программе на день будут не только поединки на холодном оружии, но и ирландские палочные бои. На русском их ещё называют «батариоктом» — калька с оригинального термина bataireacht. Корнями довольно агрессивная и напористая техника уходит в разборки противоборствующих кланов XVIII века: в качестве оружия ирландцы зачастую предпочитали носить не привлекающие внимание мечи, а трости, которые были и аксессуаром, и отличным оружием. Каждый владелец вырабатывал свою технику боя и хранил приёмы в секрете, часто передавая их по наследству. Сейчас ирландским палочным боям обучают в специальных школах, которых не слишком много по миру.

    Желающих на «Дне фехтовальщика» научат не только биться, но танцевать. Тренера по историческим танцам покажут самые интересные па, техники, и запишут желающих на дополнительные занятия. Вход на праздник свободный для всех. 6+

    Ольга Минеева

    Фото: vk.com/swordsday

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