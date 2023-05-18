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    Найденные на Воронежской надгробия XIX века перевезли на Митрофаньевское кладбище

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    Фото: Маргарита Николаева / телеграм-канал ars moriendi
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    Надгробные плиты XIX века, которые нашли осенью прошлого года на Воронежской улице, перевезли на Митрофаньевское кладбище. Об этом 18 мая «Фонтанке» рассказала создательница проекта Whatiscemetery, автор телеграм-канала ars moriendi о петербургских кладбищах Маргарита Николаева.

    «Надгробия вообще нашли ещё в ноябре прошлого года [на Воронежской улице, у дома 104]. Мне о них сообщила краевед Ксюша Сидорина. Я поехала посмотрела, нашла эти надгробия. Там был представитель ЖКС, на чьей территории надгробия нашли. Мы пообщались с начальницей этого ЖКС. Я сказала, что подобные ситуации уже бывали и что я могу просто увезти надгробия на Митрофаньевское мемориальное кладбище, потому что я так уже делала», – рассказала Николаева.

    Она добавила, что помощь в «переезде» надгробий оказали Митрофаньевский союз (организация, которая выступает за создание мемориально-рекреационной зоны на Митрофаньевском кладбище) и коллектив поликлиники, на чьей территории были найдены надгробия.

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    На одном из надгробий написано «Ici repose L’enfant de dieu Virginie Mathilde. Née le 2 Avril 1869. Morte le 27 Juin 1869» («Здесь лежит дитя Вирджиния Матильда. Родилась 2 апреля 1869 года, умерла 27 июня 1869 года»). На втором: «На семъ мѣ‎сте погребено тѣ‎ло жены С.П.бургскаго купца Марiи Федоровны Ершовой, скончавшейся 17 Августа 1864 года на 74 году жизни».

    Переезд надгробий затянулся, так как представитель ЖКС обратилась в комитет по охране памятников, и комитет проводил проверку по этому обращению. Сама Николаева также обратилась в КГИОП с запросом, в каком статусе надгробия, однако комитет ответил, что сведения о найденных плитах отсутствуют. 18 мая плиты установили на Митрофаньевском кладбище.

    Фото: Маргарита Николаева / телеграм-канал ars moriendi

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