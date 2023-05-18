Найденные на Воронежской надгробия XIX века перевезли на Митрофаньевское кладбище

Фото: Маргарита Николаева / телеграм-канал ars moriendi Поделиться Поделиться





Надгробные плиты XIX века, которые нашли осенью прошлого года на Воронежской улице, перевезли на Митрофаньевское кладбище. Об этом 18 мая «Фонтанке» рассказала создательница проекта Whatiscemetery, автор телеграм-канала ars moriendi о петербургских кладбищах Маргарита Николаева.



«Надгробия вообще нашли ещё в ноябре прошлого года [на Воронежской улице, у дома 104]. Мне о них сообщила краевед Ксюша Сидорина. Я поехала посмотрела, нашла эти надгробия. Там был представитель ЖКС, на чьей территории надгробия нашли. Мы пообщались с начальницей этого ЖКС. Я сказала, что подобные ситуации уже бывали и что я могу просто увезти надгробия на Митрофаньевское мемориальное кладбище, потому что я так уже делала», – рассказала Николаева.



Она добавила, что помощь в «переезде» надгробий оказали Митрофаньевский союз (организация, которая выступает за создание мемориально-рекреационной зоны на Митрофаньевском кладбище) и коллектив поликлиники, на чьей территории были найдены надгробия.

На одном из надгробий написано «Ici repose L’enfant de dieu Virginie Mathilde. Née le 2 Avril 1869. Morte le 27 Juin 1869» («Здесь лежит дитя Вирджиния Матильда. Родилась 2 апреля 1869 года, умерла 27 июня 1869 года»). На втором: «На семъ мѣ‎сте погребено тѣ‎ло жены С.П.бургскаго купца Марiи Федоровны Ершовой, скончавшейся 17 Августа 1864 года на 74 году жизни».

