Найденные на Воронежской надгробия XIX века перевезли на Митрофаньевское кладбище

Надгробные плиты XIX века, которые нашли осенью прошлого года на Воронежской улице, перевезли на Митрофаньевское кладбище. Об этом 18 мая «Фонтанке» рассказала создательница проекта Whatiscemetery, автор телеграм-канала ars moriendi о петербургских кладбищах Маргарита Николаева.
«Надгробия вообще нашли ещё в ноябре прошлого года [на Воронежской улице, у дома 104]. Мне о них сообщила краевед Ксюша Сидорина. Я поехала посмотрела, нашла эти надгробия. Там был представитель ЖКС, на чьей территории надгробия нашли. Мы пообщались с начальницей этого ЖКС. Я сказала, что подобные ситуации уже бывали и что я могу просто увезти надгробия на Митрофаньевское мемориальное кладбище, потому что я так уже делала», – рассказала Николаева.
Она добавила, что помощь в «переезде» надгробий оказали Митрофаньевский союз (организация, которая выступает за создание мемориально-рекреационной зоны на Митрофаньевском кладбище) и коллектив поликлиники, на чьей территории были найдены надгробия.
На одном из надгробий написано «Ici repose L’enfant de dieu Virginie Mathilde. Née le 2 Avril 1869. Morte le 27 Juin 1869» («Здесь лежит дитя Вирджиния Матильда. Родилась 2 апреля 1869 года, умерла 27 июня 1869 года»). На втором: «На семъ мѣсте погребено тѣло жены С.П.бургскаго купца Марiи Федоровны Ершовой, скончавшейся 17 Августа 1864 года на 74 году жизни».
Переезд надгробий затянулся, так как представитель ЖКС обратилась в комитет по охране памятников, и комитет проводил проверку по этому обращению. Сама Николаева также обратилась в КГИОП с запросом, в каком статусе надгробия, однако комитет ответил, что сведения о найденных плитах отсутствуют. 18 мая плиты установили на Митрофаньевском кладбище.