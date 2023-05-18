Верховный суд разъяснил, когда военнослужащих будут наказывать за неподчинение, а когда нет

Верховный суд (ВС) РФ в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения воинских преступлений от 18 мая 2023 года объяснил, какое наказание ждет военнослужащего, выполнившего незаконный приказ начальства.
Если действия военнослужащего или его бездействие заведомо для него уголовно наказуемые (то есть он об этом знает), то он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях. «При этом действия командира, отдавшего такое распоряжение, следует рассматривать как подстрекательство к совершению преступления или организацию этого преступления и квалифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ», — уточняется в тексте документа.
Если подчиненный не осознавал незаконность распоряжения, то он не подлежит уголовной ответственности на основании части 1 статьи 42 УК РФ. Ее несет командир, отдавший такой приказ (статья 30 УК РФ).
Заведомо незаконным приказом начальника считается приказ совершить преступление и нарушить законодательство РФ, либо не имеющий отношения к исполнению обязанностей на военной службе при условии, что подчиненный их полностью осознает. Неисполнение незаконного приказа, таким образом, преступлением не является, отмечает высшая инстанция.
Нарушением закона является неисполнение одного и того же законного распоряжения, отданного неоднократно. При этом не имеет значения, отдавался приказ одним лицом или разными начальниками. Неисполнение подчиненным нескольких приказов может считаться единым преступлением, если имеет общую цель и единый умысел. Например, служащий неоднократно отказывается заступать в суточный наряд по роте, по столовой в связи с нежеланием выполнять обязанности по наведению порядка в помещении казармы или столовой», — следует из постановления пленума.