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    Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за первый квартал составила 14,6 млрд рублей

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    Банк «Санкт-Петербург» за первый квартал 2023 года заработал 14,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 39 %. По данным отчета банка за первый квартал, его выручка составила 20,8 млрд рублей, а операционные расходы — 6 млрд рублей; отношение издержек к доходам составило 28,9 %.

    Чистый процентный доход достиг 11,2 млрд рублей, а чистый комиссионный3,6 млрд рублей.

    Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов выросли на 7,1% с начала года. В кредитном портфеле банка 75,5 % составляют кредиты корпоративным клиентам, 24,5 % — частным. Объем корпоративных кредитов вырос за период на 8,6 % до 451 млрд рублей, розничных — на 3,5 % до 143,9 млрд рублей. Ипотечные кредиты увеличились на 5,6 %.

    Средства клиентов на 1 апреля этого года составили 587,9 млрд рублей, при этом 56,2 % этой суммы пришлось на средства физлиц, 43,8 % — на средства корпоративных клиентов.

    Собственный капитал банка увеличился на 12,1 % с начала года до 159 млрд рублей.

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