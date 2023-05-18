Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за первый квартал составила 14,6 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» за первый квартал 2023 года заработал 14,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 39 %. По данным отчета банка за первый квартал, его выручка составила 20,8 млрд рублей, а операционные расходы — 6 млрд рублей; отношение издержек к доходам составило 28,9 %.



Чистый процентный доход достиг 11,2 млрд рублей, а чистый комиссионный — 3,6 млрд рублей.



Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов выросли на 7,1% с начала года. В кредитном портфеле банка 75,5 % составляют кредиты корпоративным клиентам, 24,5 % — частным. Объем корпоративных кредитов вырос за период на 8,6 % до 451 млрд рублей, розничных — на 3,5 % до 143,9 млрд рублей. Ипотечные кредиты увеличились на 5,6 %.

