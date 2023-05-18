ЗакС Петербурга предложил Шойгу вернуть воинские звания для сотрудников военкоматов

Депутаты парламента Петербурга 18 мая утвердили в окончательном, втором чтении обращение ЗакСа к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением вернуть в военные комиссариаты систему воинских должностей для сотрудников.
«В настоящее время в результате проведения ряда реформ, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств, только руководящие должности военных комиссариатов субъектов Российской Федерации являются воинскими должностями. Должности в подразделениях и отделах, входящих в структуру военных комиссариатов, заменены на гражданские», — говорится в тексте обращения.
Авторы инициативы — депутаты от «Единой России» Игорь Высоцкий, Елена Киселева и Анастасия Мельникова. Ранее Высоцкий говорил, что «человек в форме» будет гораздо лучше справляться с работой военкоматов.
По мнению авторов, объявленная в сентябре частичная мобилизация показала, «насколько неэффективна их (военкоматов. — Прим. ред.) работа».
«Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обращаются к Вам с предложением о восстановлении системы военных комиссариатов с возвращением воинских должностей в эту систему», — сказано в тексте обращения в адрес Шойгу.