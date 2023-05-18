Матильда Шнурова закрывает рестораны. В последние годы они приносили убытки

Ресторатор Матильда Шнурова, экс-супруга музыканта Сергея Шнурова, объявила о закрытии своих ресторанных проектов Cococo bistro и Cococouture. «В контексте сегодняшних событий я не вижу возможности проектам продолжать свое существование. Я должна была принять именно такое решение», – написала она в запрещенной соцсети.
По ее словам, 1 июля 2023 будет последним днем работы заведений на Новой Голландии.
Первый ресторан «Кококо» открылся в 2012 году на улице Некрасова. Затем проект работал в отеле W на Вознесенском проспекте и занял 104-ю строчку в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. Во время пандемии коронавируса он закрылся, но затем в новом формате появился в Новой Голландии.
По данным СПАРК, ООО «Кококкутюр» приносило убытки с 2019 года. В 2022 году предприятие получило выручку в 184,9 млн рублей и чистый убыток в 290 тысяч рублей. Для сравнения, прежнее юрлицо ООО «Кококо» в 2018 получило сопоставимую выручку — 180,6 млн рублей и 2,8 млн рублей прибыли. Осенью 2022 году появилась информация о том, что Матильда Шнурова продаёт свои рестораны, однако предприниматель опровергла информацию.
В 2021 Петербурге закрылся ресторан Bio My Bio на Вознесенском проспекте, совместный проект Шнуровой и Игоря Гришечкина.