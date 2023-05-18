Матильда Шнурова закрывает рестораны. В последние годы они приносили убытки

Ресторатор Матильда Шнурова, экс-супруга музыканта Сергея Шнурова, объявила о закрытии своих ресторанных проектов Cococo bistro и Cococouture. «В контексте сегодняшних событий я не вижу возможности проектам продолжать свое существование. Я должна была принять именно такое решение», – написала она в запрещенной соцсети.



По ее словам, 1 июля 2023 будет последним днем работы заведений на Новой Голландии.



Первый ресторан «Кококо» открылся в 2012 году на улице Некрасова. Затем проект работал в отеле W на Вознесенском проспекте и занял 104-ю строчку в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. Во время пандемии коронавируса он закрылся, но затем в новом формате появился в Новой Голландии.

