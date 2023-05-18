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    В Петербурге и области ищут «паленку». Кое-что уже обнаружилось в Колпино

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    Экономическая полиция в рамках профилактики проверяет, не готовят ли в Петербурге и окрестностях контрафактный алкоголь. Поиски привели сотрудников в пристройку на Софийской улице в Колпино, где обнаружилось впечатляющее количество крепкого.

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    Кадры из «цеха» 18 мая публикует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Из здания 96 изъяли более 1500 литров алкоголя в пластиковых канистрах и 800 литров спирта в четырех пластиковых бочках. В двух коробках лежали жестяные банки, куда под видом элитной импортной водки залили «паленку».

    Работника подпольного разливочного цеха, 34-летнего иностранца, доставили в полицию. Контрафакт направили на экспертизу, после которой могут возбудить уголовное дело. Организаторов нелегального бизнеса ищут.

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