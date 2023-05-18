Из-за пожара на Магнитогорской изменили маршруты автобусов

Трассы четырех автобусных маршрутов в Красногвардейском районе Петербурга утром 18 мая изменили на время тушения пожара на Магнитогорской улице. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».



Автобусы №№ 123,137,185 направлены — в прямом направлении: по своей трассе до Гранитной ул., далее Заневский пр., пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Магнитогорская ул., пр. Энергетиков, далее своя трасса. В обратном направлении: своя трасса, далее пр. Энергетиков, Магнитогорская ул., пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Заневский пр., а далее своя трасса.

