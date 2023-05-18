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    Из-за пожара на Магнитогорской изменили маршруты автобусов

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    Трассы четырех автобусных маршрутов в Красногвардейском районе Петербурга утром 18 мая изменили на время тушения пожара на Магнитогорской улице. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

    Автобусы №№ 123,137,185 направлены — в прямом направлении: по своей трассе до Гранитной ул., далее Заневский пр., пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Магнитогорская ул., пр. Энергетиков, далее своя трасса. В обратном направлении: своя трасса, далее пр. Энергетиков, Магнитогорская ул., пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Заневский пр., а далее своя трасса.

    Автобусы маршрута № 5 направлены в прямом направлении: по своей трассе до Красногвардейской пл., далее Комаровский мост, пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Заневский пр., своя трасса. В обратном направлении: своя трасса, далее Заневский пр., пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Красногвардейская пл., далее своя трасса.

    Огонь в доме 51 по Магнитогорской улице вспыхнул в 03:41. Здание размером 15х30 метров горело по всей площади. В 04:19 пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС. К 8 утра пожар локализовали, сообщало городское управление МЧС.

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