Из-за пожара на Магнитогорской изменили маршруты автобусов

Трассы четырех автобусных маршрутов в Красногвардейском районе Петербурга утром 18 мая изменили на время тушения пожара на Магнитогорской улице. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Автобусы №№ 123,137,185 направлены — в прямом направлении: по своей трассе до Гранитной ул., далее Заневский пр., пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Магнитогорская ул., пр. Энергетиков, далее своя трасса. В обратном направлении: своя трасса, далее пр. Энергетиков, Магнитогорская ул., пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Заневский пр., а далее своя трасса.
Автобусы маршрута № 5 направлены в прямом направлении: по своей трассе до Красногвардейской пл., далее Комаровский мост, пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Заневский пр., своя трасса. В обратном направлении: своя трасса, далее Заневский пр., пр. Шаумяна, мост Шаумяна, пр. Шаумяна, Красногвардейская пл., далее своя трасса.
Огонь в доме 51 по Магнитогорской улице вспыхнул в 03:41. Здание размером 15х30 метров горело по всей площади. В 04:19 пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС. К 8 утра пожар локализовали, сообщало городское управление МЧС.