    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    763мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.76eur87.57

    В джунглях Колумбии через 16 дней отыскали четырех детей, выживших в крушении самолета

    725
    2 комментария

    Четырех маленьких пассажиров разбившегося в джунглях Колумбии самолета Cessna 206 нашли живыми через 16 дней поисков. Об этом 18 мая сообщил президент страны Густаво Петро.

    По его словам, поиски в департаменте Гуавиар вели военные. Среди детей есть 11-месячный младенец, пишет ТАСС.

    Самолет 1 мая направлялся из муниципалитета Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту было семь человек. 15 мая военнослужащие нашли самолет и тела трех взрослых в лесных зарослях. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close