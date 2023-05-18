В джунглях Колумбии через 16 дней отыскали четырех детей, выживших в крушении самолета

Четырех маленьких пассажиров разбившегося в джунглях Колумбии самолета Cessna 206 нашли живыми через 16 дней поисков. Об этом 18 мая сообщил президент страны Густаво Петро.
По его словам, поиски в департаменте Гуавиар вели военные. Среди детей есть 11-месячный младенец, пишет ТАСС.
Самолет 1 мая направлялся из муниципалитета Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту было семь человек. 15 мая военнослужащие нашли самолет и тела трех взрослых в лесных зарослях. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя