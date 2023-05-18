В Забайкалье подростка будут судить по делу о сексуальном насилии над 10-летней девочкой

Подростка в Забайкалье будут судить по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении ребенка. Об этом 18 мая сообщает региональный Следственный комитет.



По версии следствия, 12 марта этого года в одном из населённых пунктов от сексуального насилия пострадала 10-летняя девочка. Как уточняется в сообщении, ребенок в силу возраста не мог осознавать характер действий 15-летнего обвиняемого.



Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

