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    В Забайкалье подростка будут судить по делу о сексуальном насилии над 10-летней девочкой

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    Подростка в Забайкалье будут судить по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении ребенка. Об этом 18 мая сообщает региональный Следственный комитет.

    По версии следствия, 12 марта этого года в одном из населённых пунктов от сексуального насилия пострадала 10-летняя девочка. Как уточняется в сообщении, ребенок в силу возраста не мог осознавать характер действий 15-летнего обвиняемого.

    Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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