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    На Магнитогорской по повышенному номеру тушат здание

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    Сильный пожар тушат в Красногвардейском районе утром 18 мая. В комплексе из четырёх зданий по всей площади загорелось одно из них размером 15х30 метров, сообщает городское управление МЧС.

    Читатель «Фонтанки»

    Сообщение о пожаре в доме 51 по Магнитогорской поступило в 03:41. В 04:19 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

    Читатель «Фонтанки»

    Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

    В ликвидации участвуют 7 единиц техники и 32 человека личного состава.

    Движение транспорта по проспекту Энергетиков возле места пожара полностью остановлено.

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