На Магнитогорской по повышенному номеру тушат здание

Сильный пожар тушат в Красногвардейском районе утром 18 мая. В комплексе из четырёх зданий по всей площади загорелось одно из них размером 15х30 метров, сообщает городское управление МЧС.
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Сообщение о пожаре в доме 51 по Магнитогорской поступило в 03:41. В 04:19 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.
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Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
В ликвидации участвуют 7 единиц техники и 32 человека личного состава.
Движение транспорта по проспекту Энергетиков возле места пожара полностью остановлено.