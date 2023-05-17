Зато не дрон. В Мурино над головами жителей пролетел вертолет

Жители города Мурино во Всеволожском районе Ленобласти стали свидетелями взлета бело-голубого вертолета. На кадрах, опубликованных 17 мая, «вертушка» с характерным стрекотом поднимается с площадки, после чего летит практически над головами операторов.
«Вертолет показал мастер-класс по экстремальному взлету в Мурино, просвистев в сантиметрах над забором и головами очевидцев», — написали авторы видео.
Как сообщает 47news, вертолет взлетел около восьми часов вечера. Разрешение у пилота имеется, все согласовано, но с указанием посадочной площадки в Девяткино. СК и прокуратура уже начали проверку.