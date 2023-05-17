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    В Коми легкомоторный самолет упал во двор дома и загорелся

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    2 комментария

    В Республике Коми легкомоторный самолет совершил жесткую посадку после дозаправки в селе Усть-Кулом. Об этом 17 мая сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

    Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

    При взлете самолет потерял скорость, задел высоковольтные провода. Как уточняет региональное МЧС, после падения он загорелся.

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    Судя по опубликованным фотографиям, самолет жестко приземлился во двор одного из сельских домов.

    «На борту находилось 2 человека. В 17:45 пожар ликвидирован. Погибших нет, пострадал летчик самолета», — говорится в сообщении спасателей в Telegram-канале МЧС.

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    Комментарии 2

    Гость17 Мая 2023 в 20:54
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