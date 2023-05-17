В Коми легкомоторный самолет упал во двор дома и загорелся

В Республике Коми легкомоторный самолет совершил жесткую посадку после дозаправки в селе Усть-Кулом. Об этом 17 мая сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
При взлете самолет потерял скорость, задел высоковольтные провода. Как уточняет региональное МЧС, после падения он загорелся.
Судя по опубликованным фотографиям, самолет жестко приземлился во двор одного из сельских домов.
«На борту находилось 2 человека. В 17:45 пожар ликвидирован. Погибших нет, пострадал летчик самолета», — говорится в сообщении спасателей в Telegram-канале МЧС.