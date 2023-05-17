    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, южн

    761мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.76eur87.57

    Петербуржцы нашли в пачке рукколы огромного жука-иностранца и приютили его

    2191
    10 комментариев

    Сердитый жук-усач приехал в Петербург в пачке рукколы и обрел для себя новый дом. Читательница Александра рассказала «Фонтанке», что не могла выпустить его на улицу из-за прохладной погоды.

    Фото: предоставлено «Фонтанке»
    ПоделитьсяПоделиться

    «В одной из бесед моя знакомая написала, что в пакете рукколы нашли жука. То ли из Испании приехал, то ли из Израиля. Его посадили в коробочку, я предложила забрать. Мне не очень хотелось самой за ним ехать на другой конец Питера, поэтому жук сам поехал в этой коробочке на такси», — объяснила девушка. О том, что в коробке кто-то есть, водителю решили не говорить.

    Отпускать насекомое Александра не стала: «Насколько я поняла, они уходят в спячку на зиму, время просыпаться тогда еще не пришло. У нас довольно прохладный климат, на улице он бы просто не выжил, потому что там еще не было для него никакой еды».

    ПоделитьсяПоделиться

    Спасатели решили, что жук принадлежит к виду усачей Morimus Asper. Так у него появилось имя — Мортимус.

    Характер у него дружелюбный: «Он спокойно выходит на руки и не пытается убежать. Часто вижу, как он просто спит, вытянув усики назад. Если в этот момент Мортимуса потрогать, он просыпается и может зашипеть, но не кусает».

    У своей спасительницы жук живет уже больше месяца. Для него оборудовали 16-литровый контейнер с кокосовым субстратом, лианой, домиком, несколькими ветками и старым куском дерева.

    По словам петербурженки, рацион у Мортимуса регулярно меняется: «Мы постоянно приносим какие-то свежие палочки. Прочитали, что они должны есть вообще еловые ветви, но какие ни приносили, есть не стал, хотя дуб жует с удовольствием. Огурец любит, зеленый перец. У него меняются вкусы: то, что до этого нравились, он может в следующий раз не есть».

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НасекомыеСанкт-Петербург
    ЛАЙК17
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close