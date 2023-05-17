Петербуржцы нашли в пачке рукколы огромного жука-иностранца и приютили его

Сердитый жук-усач приехал в Петербург в пачке рукколы и обрел для себя новый дом. Читательница Александра рассказала «Фонтанке», что не могла выпустить его на улицу из-за прохладной погоды.

«В одной из бесед моя знакомая написала, что в пакете рукколы нашли жука. То ли из Испании приехал, то ли из Израиля. Его посадили в коробочку, я предложила забрать. Мне не очень хотелось самой за ним ехать на другой конец Питера, поэтому жук сам поехал в этой коробочке на такси», — объяснила девушка. О том, что в коробке кто-то есть, водителю решили не говорить.

Отпускать насекомое Александра не стала: «Насколько я поняла, они уходят в спячку на зиму, время просыпаться тогда еще не пришло. У нас довольно прохладный климат, на улице он бы просто не выжил, потому что там еще не было для него никакой еды».

Спасатели решили, что жук принадлежит к виду усачей Morimus Asper. Так у него появилось имя — Мортимус.

Характер у него дружелюбный: «Он спокойно выходит на руки и не пытается убежать. Часто вижу, как он просто спит, вытянув усики назад. Если в этот момент Мортимуса потрогать, он просыпается и может зашипеть, но не кусает».



У своей спасительницы жук живет уже больше месяца. Для него оборудовали 16-литровый контейнер с кокосовым субстратом, лианой, домиком, несколькими ветками и старым куском дерева.