    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, южн

    761мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.76eur87.57

    Школьница в Петербурге лишилась пальца, зацепившись кольцом за ограду. Врачи восстанавливали руку больше пяти часов

    4084
    9 комментариев

    В Петербурге девочка-подросток потеряла безымянный палец левой руки во время игры на улице. Анатомию руки восстановили ангиомикрохирурги Педиатрического университета в ходе пятичасовой операции, сообщает 17 мая пресс-служба лечебного учреждения.

    Врачи скорой помощи, которые привезли 13-летнюю пациентку в клинику, рассказали, что девочка была с друзьями на спортивной площадке, мяч улетел за забор, и она побежала его доставать. Перелезая через металлическую ограду, школьница зацепилась кольцом и в считаные секунды лишилась безымянного пальца.

    По словам заведующего микрохирургическим отделением Юрия Махина, при таком характере травм происходит повреждение и размозжение тканей, прежде всего, кровеносных сосудов на большом протяжении, поэтому эти анатомические структуры впоследствии очень сложно сопоставить.

    Врач отметил, что операция продлилась больше пяти часов. Детскому хирургу Борису Севрюгову удалось восстановить кровоснабжение поврежденной конечности, заново соединить сосуды, нервы, сухожилия и кости.

    Также Юрий Махин добавил, что в клинику ежегодно поступает 20–30 детей с травматическими ампутациями, из них 3–5 получают увечья именно из-за колец на пальцах.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close