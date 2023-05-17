Школьница в Петербурге лишилась пальца, зацепившись кольцом за ограду. Врачи восстанавливали руку больше пяти часов

В Петербурге девочка-подросток потеряла безымянный палец левой руки во время игры на улице. Анатомию руки восстановили ангиомикрохирурги Педиатрического университета в ходе пятичасовой операции, сообщает 17 мая пресс-служба лечебного учреждения.
Врачи скорой помощи, которые привезли
По словам заведующего микрохирургическим отделением Юрия Махина, при таком характере травм происходит повреждение и размозжение тканей, прежде всего, кровеносных сосудов на большом протяжении, поэтому эти анатомические структуры впоследствии очень сложно сопоставить.
Врач отметил, что операция продлилась больше пяти часов. Детскому хирургу Борису Севрюгову удалось восстановить кровоснабжение поврежденной конечности, заново соединить сосуды, нервы, сухожилия и кости.
Также Юрий Махин добавил, что в клинику ежегодно поступает 20–30 детей с травматическими ампутациями, из них 3–5 получают увечья именно из-за колец на пальцах.