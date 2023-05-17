Венгрия против. Украина может остаться без 500 млн евро военной помощи из ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласует выделение денег Украине из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не снимет санкции с венгерского OTP Bank, сообщает 17 мая «Коммерсантъ».

«Пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддержать выделение Украине нового транша в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира», — написал Сийярто на своей странице в соцсетях.

В этот список венгерский OTP Bank украинские власти включили 4 мая. Причина — OTP Bank продолжает работать в России после начала вооруженного конфликта на Украине.