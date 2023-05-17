После лобового ДТП с грузовиком на Красносельском шоссе из легковой вырезали девушку

Серьезная авария затруднила движение в Красносельском районе Петербурга днем 17 мая. Со слов очевидцев, без пострадавших не обошлось.
На Красносельском шоссе в Горелово, недалеко от пересечения с Колобановской улицей, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и грузовой ГАЗ магазина стройматериалов, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По кадрам с места аварии можно предположить, что грузовик выехал на встречную полосу.
Легковая в результате получила серьезные повреждения. Очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» сообщают, что водитель «Шевроле» жив, а его пассажирка, сидевшая рядом, пострадала. Спасателям пришлось резать машину, чтобы ее достать. «Мы мимо в этот момент проезжали, огромная пробка в обе стороны была. Девушку из машины еле достали, на носилки и в скорую. Она кричала, видимо, с ногами серьёзно!» — пишет Ольга.
Информация о происшествии уточняется.