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    После лобового ДТП с грузовиком на Красносельском шоссе из легковой вырезали девушку

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    Серьезная авария затруднила движение в Красносельском районе Петербурга днем 17 мая. Со слов очевидцев, без пострадавших не обошлось.

    На Красносельском шоссе в Горелово, недалеко от пересечения с Колобановской улицей, лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и грузовой ГАЗ магазина стройматериалов, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По кадрам с места аварии можно предположить, что грузовик выехал на встречную полосу.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Легковая в результате получила серьезные повреждения. Очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» сообщают, что водитель «Шевроле» жив, а его пассажирка, сидевшая рядом, пострадала. Спасателям пришлось резать машину, чтобы ее достать. «Мы мимо в этот момент проезжали, огромная пробка в обе стороны была. Девушку из машины еле достали, на носилки и в скорую. Она кричала, видимо, с ногами серьёзно!» — пишет Ольга.

    Информация о происшествии уточняется.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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