Под Калининградом спасатели вызволяли аиста, застрявшего в опоре фонаря

В Калининградской области аисту понадобилась помощь сотрудников МЧС — он застрял в опоре фонаря у трассы. Пришлось применять высотную технику.
МЧС России
Птица попала в беду в районе поселка Родники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Туда отправились представители пожарно-спасательной части с автолестницей. Пока аиста доставали, на дороге за порядком следили сотрудники ГИБДД и ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Аист повредил крыло и был так измучен, что не сопротивлялся, пока его вызволяли. Его передали в институт «Биосфера Балтики» — там должны помочь.