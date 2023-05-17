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    Под Калининградом спасатели вызволяли аиста, застрявшего в опоре фонаря

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    В Калининградской области аисту понадобилась помощь сотрудников МЧС — он застрял в опоре фонаря у трассы. Пришлось применять высотную технику.

    МЧС России

    Птица попала в беду в районе поселка Родники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Туда отправились представители пожарно-спасательной части с автолестницей. Пока аиста доставали, на дороге за порядком следили сотрудники ГИБДД и ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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    Аист повредил крыло и был так измучен, что не сопротивлялся, пока его вызволяли. Его передали в институт «Биосфера Балтики» — там должны помочь.

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